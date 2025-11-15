Ричмонд
Нижегородские энергетики готовятся к работе в условиях дождя и снега

Дождь, мокрый снег, гололёд, усиление ветра до 20 м/с ожидается в Нижегородской области 15—17 ноября, согласно прогнозу Гидрометцентра.

Источник: Время

Филиал «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» работает в режиме повышенной готовности, сообщает пресс-служба филиала.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 124 бригады «Нижновэнерго». Под особым контролем — социально значимые и инфраструктурные объекты.

В филиале работает оперативный Штаб, организовано круглосуточное дежурство операторов Временного информационного центра.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно на официальном сайте компании, через мобильное приложение «Есть свет!», а также по телефону «Светлая линия 220» — 8−800−220−0−220 (короткий номер — 220; бесплатно, круглосуточно).

Как сообщалось ранее, снегопад обрушился на Нижний Новгород утром 15 ноября.