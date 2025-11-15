Нижегородские энергетики готовятся к работе в условиях дождя и снега

Филиал «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» работает в режиме повышенной готовности, сообщает пресс-служба филиала.
К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 124 бригады «Нижновэнерго». Под особым контролем — социально значимые и инфраструктурные объекты.
В филиале работает оперативный Штаб, организовано круглосуточное дежурство операторов Временного информационного центра.
Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно на официальном сайте компании, через мобильное приложение «Есть свет!», а также по телефону «Светлая линия 220» — 8−800−220−0−220 (короткий номер — 220; бесплатно, круглосуточно).
Как сообщалось ранее, снегопад обрушился на Нижний Новгород утром 15 ноября.