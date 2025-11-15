Государственную услугу впервые оформили из космоса

Российский космонавт впервые оформил государственную услугу онлайн, находясь на борту Международной космической станции, сообщил заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко. Трансляция в рамках сеанса связи с МКС состоялась на полях ИТ-форума «Цифровые решения», проходящего при поддержке национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
По словам вице-премьера, космонавт Алексей Зубрицкий с помощью биометрии вошел на портал госуслуг и воспользовался сервисом самозапрета на оформление сим-карт из перечня «Жизненных ситуаций». Весь процесс получения услуги занял всего 30 секунд.
«Цифровизация максимально упрощает доступ к услугам, делает их получение быстрым и комфортным. А благодаря современным технологиям, в том числе — биометрии, государственными сервисами уже сейчас можно воспользоваться в любом удобном месте — дома, в офисе и даже на околоземной орбите», — сказал Григоренко.
Суммарно жизненной ситуацией «Защита от мошенников» воспользовалось уже 2,8 млн человек, а самозапретом на оформление договора связи — более 600 тысяч. На сегодняшний день с использованием биометрии граждане могут не только защитить аккаунт на «Госуслугах», но и заселиться в гостиницу без паспорта, оплатить покупки или проезд в метро, получить услуги в МФЦ, зарегистрировать бизнес в онлайн-режиме и многое другое.
Сессия состоялась 15 ноября в Национальном центре «Россия» в рамках тематических программ «Платформа Будущего: 100 проектов России». В ходе мероприятия Дмитрий Григоренко рассказал студентам российских вузов о ключевых трендах цифровизации, в том числе внедрении искусственного интеллекта, биометрии, цифровизации государственного управления и развитии связи по всей стране. По окончании лекции он также ответил на вопросы юных специалистов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.