Государственную услугу впервые оформили из космоса

Суммарно жизненной ситуацией «Защита от мошенников» воспользовалось уже 2,8 млн человек, а самозапретом на оформление договора связи — более 600 тысяч. На сегодняшний день с использованием биометрии граждане могут не только защитить аккаунт на «Госуслугах», но и заселиться в гостиницу без паспорта, оплатить покупки или проезд в метро, получить услуги в МФЦ, зарегистрировать бизнес в онлайн-режиме и многое другое.