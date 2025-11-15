Медучреждения Ульяновской области получили 20 автомобилей

Ключи от 20 автомобилей руководителям 17 учреждений здравоохранения Ульяновской области вручил губернатор региона Алексей Русских. Торжественная церемония состоялась 10 ноября в ходе проведения тематической недели нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в областном минздраве.
«Мы прекрасно понимаем, как необходимы автомобили в сельских районах области, где имеет место большая удаленность населенных пунктов от районных центров. 20 новых автомобилей пополнили автопарк наших сельских больниц. Передал руководителям лечебных учреждений ключи от 15 машин “Лада Гранта” и пяти автомобилей УАЗ», — отметил глава региона.
Машины получили Новомалыклинская, Базарносызганская, Большенагаткинская, Барышская, Майнская и другие больницы Ульяновской области. Новый транспорт поможет специалистам быстрее добираться к пациентам на дом и перевозить их в лечебные учреждения, доставлять в населенные пункты лекарства и проводить выездные осмотры.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.