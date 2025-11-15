В Калининградской области выставят на торги замок XIV века

В первой половине 2026 года начнутся поиски инвесторов для замка Заалау, чьи руины находятся в Каменском Черняховского района. Здание 1352 года постройки станет самым старым на сегодня лотом, который когда-либо выставлял на торги единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ. Также новых пользователей попробуют найти для форта № 8 «Король Фридрих I» (XVIII-XIX века) в Гурьевском округе.
Всего ДОМ.РФ предложит инвесторам четыре объекта общей более 9,4 тыс. кв. м. Как сообщает пресс-служба правительства области, планы обсудили на деловой встрече с застройщиками и представителями органов власти региона.
— Наш диалог с застройщиками и партнерами нацелен на решение жилищного вопроса, а также создание модели, когда государство создаёт условия, а бизнес получает чёткие перспективы для работы и инвестиций в экономику региона, — отметил министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз.