В Калининградской области выставят на торги замок XIV века

В первой половине 2026 года начнутся поиски инвесторов для замка Заалау, чьи руины находятся в Каменском Черняховского района. Здание 1352 года постройки станет самым старым на сегодня лотом, который когда-либо выставлял на торги единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ. Также новых пользователей попробуют найти для форта № 8 «Король Фридрих I» (XVIII-XIX века) в Гурьевском округе.