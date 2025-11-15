Ричмонд
Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 16 ноября 2025

Свет частично отключат в Иркутске 16 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Отключение света в Иркутске 16 ноября 2025 года коснется Ленинского района. Согласно информации, размещенной в телеграмм-канале «Свет 38», без удобств жителям города придется остаться из-за ремонта электрооборудования.

— Ограничения коснутся нескольких домов по адресам: 2 район, Блюхера, Горка, Металлобаза, Мехгорка и Мехколонна. Света не будет с 14:30 до 17:00 по местному времени.

Более подробная информация об отключении света в Иркутске 14 ноября 2025 представлена в фотокарточке ниже.

Более подробная информация об отключении света в Иркутске 14 ноября 2025 представлена в фотокарточке. Фото: телеграм-канал Свет 38.