Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 16 ноября 2025

Отключение света в Иркутске 16 ноября 2025 года коснется Ленинского района. Согласно информации, размещенной в телеграмм-канале «Свет 38», без удобств жителям города придется остаться из-за ремонта электрооборудования.
— Ограничения коснутся нескольких домов по адресам: 2 район, Блюхера, Горка, Металлобаза, Мехгорка и Мехколонна. Света не будет с 14:30 до 17:00 по местному времени.
Более подробная информация об отключении света в Иркутске 14 ноября 2025 представлена в фотокарточке ниже.
Более подробная информация об отключении света в Иркутске 14 ноября 2025 представлена в фотокарточке. Фото: телеграм-канал Свет 38.