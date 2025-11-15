Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Калининградской области в начале декабря

По данным исследования, минимальная стоимость десятидневного путешествия в Калининградскую область на двоих составляет 61 тысячу рублей. В эту сумму входит перелёт из Москвы и обратно, проживание в гостинице и завтраки. Самое дорогое предложение — тур за 179 тысяч рублей. В него входит проживание в пятизвёздочном отеле и перелёт на двоих из Москвы и обратно.