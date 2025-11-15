Ричмонд
Специалисты назвали вопрос при выемке больших объемов грунта при стройке метро

Специалисты назвали проблемный вопрос при выемке больших объемов грунта при строительстве минского метро.

Источник: Комсомольская правда

Динамика и проблемные аспекты строительства метро Минска обсуждались на встрече заместителя председателя Мингорисполкома Олега Корзуна с коллективом госпредприятия «Дирекция по строительству Минского метрополитена».

Как отметили специалисты, ежедневно минская подземка перевозит около 800 тысяч пассажиров. Метро последовательно расширяется: за последние пять лет в строй было введено семь новых станций.

Говоря о перспективах и проблемных аспектах, касающихся строительства метро Минска, специалисты выделили основной.

— Строительство метро связано с выемкой больших объемов грунта, который надо куда-то вывозить. Сейчас продолжаются работы на третьей линии, проектируется четвертая. Нужны площадки для грунта, — приводит слова директора метростроя Павла Царуна агентство «Минск-Новости».

— Вносите предложения, будем решать проблему, — отреагировал Олег Корзун.

