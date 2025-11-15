Новый санаторий «Кристалл» открыли в Сочи

«Это возвращение к нашим истокам, в те времена, когда Сочи строился как всесоюзный бальнеокурорт, куда приезжали люди со всей страны, чтобы поправить здоровье с помощью целебной силы минеральных вод и грязей. Открытие “Кристалла”»- это результат совместной работы, вклад в которую внесли и власти, и инвесторы. Реализация этого знакового проекта — наш общий успех и уверенный шаг вперед в развитии курорта", — сказал глава Сочи Андрей Прошунин.