Новый санаторий «Кристалл» открыли в Сочи

Санаторий «Кристалл» открыли в Сочи. Это первая за 25 лет новая здравница на территории курорта.
Девятиэтажный санаторий находится на улице Ялтинской в Хостинском районе. Здравница, возведенная за три года, включает более 350 номеров площадью от 24 до 65 кв. метров. На территории находится медицинский центр площадью более 5000 кв. метров, в котором работают свыше 90 специалистов.
«Это возвращение к нашим истокам, в те времена, когда Сочи строился как всесоюзный бальнеокурорт, куда приезжали люди со всей страны, чтобы поправить здоровье с помощью целебной силы минеральных вод и грязей. Открытие “Кристалла”»- это результат совместной работы, вклад в которую внесли и власти, и инвесторы. Реализация этого знакового проекта — наш общий успех и уверенный шаг вперед в развитии курорта", — сказал глава Сочи Андрей Прошунин.
В медицинском центре «Кристалла» оборудованы 80 кабинетов с инновационным оборудованием для грязе- и водолечения, криотерапии, акватермальная зона с 25-метровым подогреваемым бассейном, саунами и хаммамом.
В атриуме на площади более 300 кв. метров высадили столетние трехметровые древовидные папоротники диксонии. Вокруг здания сохранены 60-летние вечнозеленые кедры, а также высажены молодые сосны.
Финансирование инвестпроекта превысил 12 млрд рублей.