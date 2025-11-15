В Омске с частного маршрута № 386 ушел перевозчик

В Омске частный перевозчик Александр Цепаев ушел с маршрута № 386 (микрорайон «Амурский-2» — 1-я Учхозная). Об этом он известил 10 ноября городской департамент транспорта, отправив заявление о прекращении действия свидетельства на перевозки.
Бизнесмен работал на 386-м маршруте с 1 апреля 2019 года, по состоянию на момент 9 ноября у него был контракт там до 30 июня 2027 года. Договор обновили в конце октября этого года, свидетельствуют данные реестра муниципальных маршрутов. Цепаев был одним из двух перевозчиков на этом маршруте.
Однако нынешняя потеря не может быть критичной. У Цепаева на этом маршруте работал всего один микроавтобус, еще 14 там работают, принадлежат второму ИП, Владимиру Геворгяну. С ним договор действует также до конца июня 2027 года.
