Роскосмос показал, как с орбиты выглядит выпавший в Москве первый снег

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российские гидрометеорологические аппараты «Электро-Л» и «Арктика-М» запечатлели с орбиты первый снег, выпавший 15 ноября в Москве. Кадры размещены в Telegram-канале Роскосмоса.
«Сегодня в Москве выпал первый снег. Ожидается, что за сутки в городе выпадет треть месячной нормы осадков. Спутники Роскосмоса наблюдают за прохождением циклона», — говорится в подписи к фотографиям.
Как ранее сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, первый снег выпал в Москве с опозданием почти на месяц.