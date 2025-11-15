Ричмонд
Жительнице Екатеринбурга, чудом спасшейся от фашистов, исполнилось 100 лет

Фаня Гуревич застала самые тяжёлые бои — под Москвой, Сталинградом и Воронежем.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Участница Великой Отечественной войны Фаня Гуревич из Екатеринбурга отмечает своё 100-летие. Об этом сообщает свердловский департамент информполитики.

Фане Ихильевне было 15 лет, когда началась война. Из родной Одессы вместе с семьёй, бабушкой и родителями она выбралась чудом в 1941 году. Поступила на работу делопроизводителем в военно-санитарный поезд. Этот состав останавливался в полукилометре от мест сражений, медсёстры и врачи выходили из него и собирали под обстрелами тяжело раненых красноармейцев, чтобы отправить в глубокий тыл на лечение.

Фаня Ихильевна застала наиболее тяжёлые бои — под Воронежем, Москвой и Сталинградом. После войны она окончила школу и Московский энергетический институт, где встретила Леонида — своего будущего мужа. В 1950 году по распределению они вместе уехали в Свердловск. Всю жизнь проработали в тресте «Уралэнергострой», который возвёл Белоярскую АЭС, а также Верхнетагильскую, Нижнетуринскую, Серовскую и Рефтинскую ГРЭС.