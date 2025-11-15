Жительнице Екатеринбурга, чудом спасшейся от фашистов, исполнилось 100 лет

Фане Ихильевне было 15 лет, когда началась война. Из родной Одессы вместе с семьёй, бабушкой и родителями она выбралась чудом в 1941 году. Поступила на работу делопроизводителем в военно-санитарный поезд. Этот состав останавливался в полукилометре от мест сражений, медсёстры и врачи выходили из него и собирали под обстрелами тяжело раненых красноармейцев, чтобы отправить в глубокий тыл на лечение.