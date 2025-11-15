Ричмонд
Гигантские лимоны созрели в Воронежском ботаническом саду

Средний вес плода составил более полукилограмма. Теперь посетителей экскурсий в ботаническом саду обещают угостить воронежским урожаем цитрусовых.

Источник: Воронежский ботанический сад

Созрели лимоны в одной из закрытых оранжерей. Главным по цитрусовым в ботаническом саду уже больше 30 лет является агроном Любовь Симонова. В этом году ей удалось вырастить плоды, вес которых варьируется от 425 до 752 граммов. Однако это не рекорд, в 2023 году Любовь Симонова вырастила плод, весивший 811 граммов.

Ранее в Воронежском ботаническом саду показали лаванду, шафран и люпин, которые распустились на открытой территории в ноябре. Виной тому стала необычайно теплая погода.