В Волгограде с 17 ноября изменится расписание электрички в аэропорт

Важная новость для пассажиров волгоградских электричек: Приволжская железная дорога изменила расписание пригородного поезда № 6742/6741, следующий от Шпалопропитки в аэропорт. Теперь он будет отправляться со станции Шпалопропитка в 9.14 — это на 4 минуты раньше действующего расписания. Соответственно, на 4 минуты раньше он прибудет в аэропорт. Будьте внимательны, как раз этих 4 минут вам может не хватить, чтобы успеть заскочить в вагон. Новое расписание начнет действовать с понедельника, 17 ноября 2025 года.