В Волгограде с 17 ноября изменится расписание электрички в аэропорт

Важная новость для пассажиров волгоградских электричек: Приволжская железная дорога изменила расписание пригородного поезда № 6742/6741, следующий от Шпалопропитки в аэропорт. Теперь он будет отправляться со станции Шпалопропитка в 9.14 — это на 4 минуты раньше действующего расписания. Соответственно, на 4 минуты раньше он прибудет в аэропорт. Будьте внимательны, как раз этих 4 минут вам может не хватить, чтобы успеть заскочить в вагон. Новое расписание начнет действовать с понедельника, 17 ноября 2025 года.
А 24 ноября в Волгограде запустят дополнительные электрички. Это сделают для удобства болельщиков «Ротора», которые несмотря на холод придут в понедельник вечером на стадион поддержать любимый клуб в игре с «Челябинском». В качестве бонуса для них будет пригородный поезд, который подадут к окончанию матча.
Электричка до Шпалопропитки отправится с нижней платформы на Мамаевом кургане в 21:30, электропоезд до Волжского поедет с верхней платформы в 21.49.