В челябинском парке Гагарина появился первый на Урале паровой фонтан

Мэрия Челябинска показала новые фонтаны в парке Гагарина.

Источник: Комсомольская правда

В челябинском парке Гагарина завершается реконструкция детской площадки «Гулливер». На этой неделе специалисты протестировали новые фонтаны, которые станут главным украшением обновленной территории.

— Один из фонтанов — пешеходный. У него яркая цветная подсветка, а высота струй почти три метра. Второй — паровой. Это мировой тренд, которого на Урале еще не было, — рассказали в мэрии Челябинска. — Новый фонтан оснащен мерцающей белой подсветкой. Эффект пара будет создавать настоящую сказку в вечернее время.

Особое внимание уделено безопасности — вся зона вымощена противоскользящим гранитным покрытием. После окончания работ здесь появятся новые игровые зоны с кинетическим песком и современные аттракционы. Полностью оценить преображенную территорию челябинцы смогут в следующем сезоне.