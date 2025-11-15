В челябинском парке Гагарина появился первый на Урале паровой фонтан

— Один из фонтанов — пешеходный. У него яркая цветная подсветка, а высота струй почти три метра. Второй — паровой. Это мировой тренд, которого на Урале еще не было, — рассказали в мэрии Челябинска. — Новый фонтан оснащен мерцающей белой подсветкой. Эффект пара будет создавать настоящую сказку в вечернее время.