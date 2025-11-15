130-летнее дерево обрушилось в сочинском Дендрарии

В Сочи на территории Дендрария обрушилось одно из самых старых деревьев — ликвидамбр смолоносный, возраст которого составляет приблизительно 130 лет. Дерево располагалось у начала исторической аллеи XIX века, ранее объединявшей нижнюю и верхнюю части паркового комплекса.
Как рассказали в национальном парке Сочи, в состав которого входит Дендрарий, высота ликвидамбра составляла 33 метра. Внешнее состояние дерева было удовлетворительным, однако внутри растения образовалась гниль, развитие которой усугубилось ночным штормом. Ликвидамбр рухнул рядом со скульптурой «Мальчик на камне», но не повредил ее.
В дальнейшем ствол отправят в деревообрабатывающий цех. Из древесины планируют изготовить сувениры для посетителей парка. Ликвидамбр смолоносный (Liquidambar styraciflua, или амбровое дерево — реликтовый вид североамериканского происхождения, отличается яркой осенней окраской листвы. В условиях живой природы возраст растения может достигать до 400 лет.