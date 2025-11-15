130-летнее дерево обрушилось в сочинском Дендрарии

Как рассказали в национальном парке Сочи, в состав которого входит Дендрарий, высота ликвидамбра составляла 33 метра. Внешнее состояние дерева было удовлетворительным, однако внутри растения образовалась гниль, развитие которой усугубилось ночным штормом. Ликвидамбр рухнул рядом со скульптурой «Мальчик на камне», но не повредил ее.