В Ростовской области выяснили, в каком городе самая дорогая рыба

Аналитики Ростовстата озвучили стоимость продовольственных товаров в Ростовской области на 11 ноября. По данным ведомства, средняя цена на мороженную рыбу составляет 313 рублей за килограмм. Дороже всего она стоит в Шахтах — 340 рублей за кило. В Ростове цена — 325 рублей за килограмм. А самая дешевая рыба продается в Волгодонске. Здесь просят 271 рубль за килограмм замороженной неразделанной тушки.