В Ростовской области выяснили, в каком городе самая дорогая рыба

На Дону килограмм мороженой рыбы достиг средней стоимости в 313 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики Ростовстата озвучили стоимость продовольственных товаров в Ростовской области на 11 ноября. По данным ведомства, средняя цена на мороженную рыбу составляет 313 рублей за килограмм. Дороже всего она стоит в Шахтах — 340 рублей за кило. В Ростове цена — 325 рублей за килограмм. А самая дешевая рыба продается в Волгодонске. Здесь просят 271 рубль за килограмм замороженной неразделанной тушки.

Средняя цена на свинину по региону — 423 рубля за килограмм, говядина обойдется в 651 рубль за кило, а баранина — почти в 780 рублей.

Цены на сливочное масло во всех районах превышают тысячу рублей за килограмм. Так, в донской столице ценник составляет 1059 рублей, а в Волгодонске и вовсе 1138 рублей.

