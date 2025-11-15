Ричмонд
Минздрав сказал, сколько белорусов болеют сахарным диабетом

В Министерстве здравоохранения сказали, сколько белорусов болеют сахарным диабетом.

Источник: Комсомольская правда

Количество белорусов, у которых диагностируют сахарный диабет, ежегодно увеличивается на 5−8%. Соответствующие данные, как сообщили в телеграм-канале Минздрава, привела замглавврача Республиканского центра медреабилитации и бальнеолечения Ольга Салко. Она отметила, что за последние 20 лет распространенность сахарного диабета в Беларуси увеличилась в 3 раза.

На начало 2025 года под наблюдением врачей находились 407 687 белорусов с выставленным диагнозом «сахарный диабет»: у 19 691 — диабет 1-го типа, у 383 558 — 2-го типа.

К слову, как мы писали ранее, в Национальном статистическом комитете Беларуси поделились некоторой демографической статистикой: на начало 2025 года в Беларуси проживало 9 109 280 человек (читать далее вот тут).

Ранее мы писали, что специалисты назвали проблему при строительстве метро Минска (здесь все подробности и детали).