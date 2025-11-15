Минздрав сказал, сколько белорусов болеют сахарным диабетом

Количество белорусов, у которых диагностируют сахарный диабет, ежегодно увеличивается на 5−8%. Соответствующие данные, как сообщили в телеграм-канале Минздрава, привела замглавврача Республиканского центра медреабилитации и бальнеолечения Ольга Салко. Она отметила, что за последние 20 лет распространенность сахарного диабета в Беларуси увеличилась в 3 раза.