Подмосковная компания улучшит процесс производства дверей премиум-сегмента

Компания «ТПФ “Конструкция” из Ленинского округа Подмосковья присоединилась к участию в федеральном проекте “Производительность труда” нацпроекта “Эффективная и конкурентная экономика”. В качестве пилотного потока выбран процесс изготовления дверей премиум-сегмента, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«ТПФ “Конструкция” занимается проектированием и производством светопрозрачных конструкций, дверей по индивидуальным проектам, рекламного оборудования и облицовочных панелей. На предприятии уже прошло стартовое совещание, на котором обсудили участие компании в федпроекте.
На протяжении шести месяцев совместно с экспертами регионального центра компетенций (РЦК) Московской области в компании будут внедрены бережливые технологии и предложены новые подходы к организации рабочих процессов. «ТПФ “Конструкция” рассчитывает сократить время изготовления дверей на 15%, уменьшить незавершенное производство на 10%, а также увеличить выработку на рабочих местах на 15%. В дальнейшем предприятие применит успешные наработки на других участках.
Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда», необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. Больше о поддержке подмосковного бизнеса можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестиционном портале Московской области.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.