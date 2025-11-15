Подмосковная компания улучшит процесс производства дверей премиум-сегмента

На протяжении шести месяцев совместно с экспертами регионального центра компетенций (РЦК) Московской области в компании будут внедрены бережливые технологии и предложены новые подходы к организации рабочих процессов. «ТПФ “Конструкция” рассчитывает сократить время изготовления дверей на 15%, уменьшить незавершенное производство на 10%, а также увеличить выработку на рабочих местах на 15%. В дальнейшем предприятие применит успешные наработки на других участках.