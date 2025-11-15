В Ханты-Мансийске открылся центр амбулаторной эндоскопии

Центр амбулаторной эндоскопии начал работу на базе Окружной клинической больницы в Ханты-Мансийске. Новое подразделение создано по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и направлено на повышение качества диагностической помощи жителям Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Главная особенность центра — возможность прохождения полного цикла эндоскопических исследований и малых лечебных процедур в формате «одного дня», без необходимости госпитализации. Все обследования выполняются под седацией, что делает их комфортными и безопасными для пациентов, а также повышает точность диагностики. Для восстановления после процедур предусмотрены специальные зоны отдыха.
Центр оснащен современными видеоэндоскопическими системами экспертного класса, оборудованием для обработки и дезинфекции, инструментами для биопсии и выполнения малых лечебных манипуляций. Работа подразделения направлена на раннее выявление заболеваний органов пищеварения, а также на участие в федеральных скрининговых программах.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.