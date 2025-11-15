В Челябинске состоялся турнир для юных операторов дронов «БПЛА-взлет!»

В соревнованиях приняли участие команды из шести образовательных учреждений Челябинска и двух учебных заведений Миасса. Программа интенсива была рассчитана на разные уровни подготовки. Начинающие операторы посетили мастер-классы по инновационным образовательным программам, а более опытные пилоты соревновались в визуальном и FPV-пилотировании дронов. Для всех участников была организована тематическая викторина.