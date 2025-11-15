В Челябинске состоялся турнир для юных операторов дронов «БПЛА-взлет!»

Интенсив-соревнование «БПЛА-взлет!» прошел на базе лицея № 67 в Челябинске. Турнир был организован 8 ноября для школьников в соответствии с задачами нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области.
В соревнованиях приняли участие команды из шести образовательных учреждений Челябинска и двух учебных заведений Миасса. Программа интенсива была рассчитана на разные уровни подготовки. Начинающие операторы посетили мастер-классы по инновационным образовательным программам, а более опытные пилоты соревновались в визуальном и FPV-пилотировании дронов. Для всех участников была организована тематическая викторина.
Мероприятие началось с показательных полетов от Федерации гонок дронов Челябинской области и завершилось церемонией награждения. Победителями соревнований в индивидуальном зачете стали Илья Чутчиков и Дамир Гайсин из школы № 24 в Челябинске.
Напомним, что в рамках развития данного направления в области ранее было открыто 19 центров БАС: 18 при школах и лицеях и один в Южно-Уральском агропромышленном колледже в селе Аргаяш.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.