В Стерлибашевском районе Башкирии установили вышки сотовой связи

Их установили в деревнях Новый Калкаш и Нижнеибраево.

Две вышки сотовой связи появились в Стерлибашевском районе Республики Башкортостан в этом году по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в районной администрации.

Базовые станции связи установили в деревнях Новый Калкаш Старокалкашевского сельского поселения и в Нижнеибраево Яшергановского сельского поселения. Полный запуск обеих вышек планируется к концу 2025 года.

После ввода станций в эксплуатацию жители обоих населенных пунктов смогут не только общаться без помех, но и пользоваться высокоскоростным интернетом для работы, учебы, онлайн-образования и телемедицинских консультаций.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.