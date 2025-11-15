Ричмонд
Один из автомаршрутов Тамбовской области вошел в каталог лучших по России

В него входят дворянские поместья, сохранившие дух старины и колорит садово-парковых ансамблей.

Маршрут «Русские усадьбы на рубеже веков» в Тамбовской области вошел в путеводитель по автомобильным дорогам страны, сообщили в правительстве региона. Каталог лучших автомаршрутов создан для достижения целей нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Три дня автомобильного маршрута «Русские усадьбы на рубеже веков» предусматривают знакомство с главными достопримечательностями усадебной жизни прошлых столетий Тамбова, Мичуринска и Уваровского муниципального округа. В маршрут входят дворянские поместья, сохранившие дух старины, роскошь классической архитектуры, монументальность церковных сооружений и колорит садово-парковых ансамблей.

Тамбовский маршрут описан на страницах каталога, выпущенного Минэкономразвития РФ. Этот перечень представляет собой комплексную систему готовых планов путешествий по стране на автомобиле, мотоцикле или автодоме.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.