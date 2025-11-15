Бурятские бойцы СВО попросили у Цыденова о поставке FPV-дрона «Бургэд-13»

УЛАН-УДЭ, 15 ноя — РИА Новости. Бойцы СВО из Бурятии попросили во время прямого эфира главы региона Алексея Цыденова о поставке FPV-дрона «Бургэд-13» бурятского производства.
В ходе прямой линии с жителями региона к Цыденову в режиме видеосвязи обратились бойцы 2-го батальона 5-й танковой бригады, находящиеся на передовой. Они поблагодарили главу республики за постоянную поддержку, сообщили, что испытали бурятскую технику, оценили её и попросили поставки FPV-дронов «Бургэд» 13-ти дюймовых.
«Хорошо. Сделаем… Сейчас у нас ещё есть “Бургэд-15”, у него ещё больше грузоподъемность. Ещё и 15-й тоже сделаем, вы там непосредственно его испытаете», — сказал Цыденов.
Глава Бурятии, пользуясь случаем, поблагодарил бойцов за взятие Даниловки.
«Такой важный населенный пункт. Вам спасибо, на самом деле, искреннее. Каждый раз, когда я с вами общаюсь, думаю, почему я здесь, а не там. Спасибо от меня настоящее», — подчеркнул Цыденов.
В Бурятии осуществляется производство ряда специальной техники для нужд СВО, в том числе FPV-дрона «Бургэд». Он имеет широкий радиус полетов, используется как разведчик, для ликвидации и минирования автомобильных дорог противотанковыми минами, также для ликвидации стратегических сооружений.