«Безопасность на дороге не знает возраста и статуса»: уфимца сбила машина прямо на пешеходном переходе

Вчера вечером, 14 ноября, в Уфе на улице Чернышевского произошло ДТП. Как сообщает Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям, пострадал 32-летний мужчина, который переходил дорогу по пешеходному переходу без светофора.
Этот случай, по данным ГК ЧС, стал одним из более чем 3300 сообщений о наездах на пешеходов, поступивших в Центр обработки вызовов Системы-112 с начала этого года.
Чрезвычайное ведомство напомнило основные правила безопасности на дороге. Специалисты призвали использовать только пешеходные переходы, на регулируемых двигаться исключительно на зеленый сигнал светофора, а перед пересечением проезжей части обязательно останавливаться у края дороги и оценить обстановку.
Особое внимание в госкомитете обратили на важные запреты: не выбегать на дорогу из-за препятствий, не переходить на красный свет и не отвлекаться на телефон или музыку в наушниках.
— Повторяйте эти правила регулярно, особенно с детьми. Сделайте их привычкой, а не просто формальным набором инструкций. Безопасность на дороге не знает возраста и статуса — она касается каждого, — заявили в ГК ЧС.
