Налоговая сказала, является ли нарушением чек без указания названий товаров

В Инспекции Министерства по налогам и сборам города Минска ответили на вопрос о том, является ли нарушением выдача чека, на котором нет указаний товаров. Как пишут «Минск-Новости» в TikTok распространилось видео, на котором мужчина критикует чек столовой одного из хладокомбинатов Минска. Там есть цена каждой позиции и общая сумма, однако нет детализированной информации о том, сколько конкретно стоит то или иное блюдо.