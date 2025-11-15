Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Налоговая сказала, является ли нарушением чек без указания названий товаров

В МНС сказали, является ли нарушением чек без указания названий товаров.

Источник: Комсомольская правда

В Инспекции Министерства по налогам и сборам города Минска ответили на вопрос о том, является ли нарушением выдача чека, на котором нет указаний товаров. Как пишут «Минск-Новости» в TikTok распространилось видео, на котором мужчина критикует чек столовой одного из хладокомбинатов Минска. Там есть цена каждой позиции и общая сумма, однако нет детализированной информации о том, сколько конкретно стоит то или иное блюдо.

Как пояснили представители МНС, в данном случае никаких нарушений действующего законодательства нет.

— При реализации в объектах общественного питания блюд собственного производства требования в части ведения дифференцированного учета реализуемых товаров не распространяются, и указание в платежном документе наименования реализуемой продукции не требуется, — подчеркнули специалисты.

Ранее мы писали о том, что врачи рассказали о том, сколько белорусов болеют сахарным диабетом и о динамике заболеваемости в Беларуси (тут про это). Рассказывали мы и о том, что правительство утвердило перечень платных услуг, которые будут оказывать загсы Беларуси (читать далее вот здесь).