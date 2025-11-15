Налоговая сказала, является ли нарушением чек без указания названий товаров

В Инспекции Министерства по налогам и сборам города Минска ответили на вопрос о том, является ли нарушением выдача чека, на котором нет указаний товаров. Как пишут «Минск-Новости» в TikTok распространилось видео, на котором мужчина критикует чек столовой одного из хладокомбинатов Минска. Там есть цена каждой позиции и общая сумма, однако нет детализированной информации о том, сколько конкретно стоит то или иное блюдо.
Как пояснили представители МНС, в данном случае никаких нарушений действующего законодательства нет.
— При реализации в объектах общественного питания блюд собственного производства требования в части ведения дифференцированного учета реализуемых товаров не распространяются, и указание в платежном документе наименования реализуемой продукции не требуется, — подчеркнули специалисты.
