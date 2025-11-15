Санстанция назвала главные проблемы общепита Минска

Главной проблемой точек общественного питания Минска является соблюдение условий хранения пищи — и сырья, и уже приготовленных блюд. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказала завотделением гигиены питания Минского городского центра гигиены Юлия Кувшинова.
Также проблемными для многих точек общепита является организация правильных условий транспортирования продуктов.
Как отметила Кувшинова, наиболее эпидзначимая продукция точек общепита — те блюда, которые не проходят термической обработки. Главным образом, это салаты.
— Поэтому на этапах приготовления такой продукции, порционирования, сервировки и выдачи блюд персонал должен работать в перчатках, чтобы нивелировать дополнительные риски, — подытожила специалист.
Ранее мы писали о том, что в налоговая сказала, можно ли выдавать чек, в котором нет конкретных позиций, а только общая сумма (читать далее вот тут).