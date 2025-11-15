Участниками форума в Хабаровске станут 100 молодых отцов

Всероссийский форум «Настоящие отцы» пройдет в Хабаровске с 9 по 12 декабря по нацпроекту «Молодежь и дети». Участниками мероприятия станут 100 отцов в возрасте от 18 до 35 лет со всей страны и 100 детей, сообщили в комитете по делам молодежи правительства Хабаровского края.
Форум «Настоящие отцы» нацелен на формирование сообщества молодых отцов и системы осознанного и ответственного отцовства. В рамках программы запланировано проведение тренингов и семинаров по вопросам психологии воспитания детей и психологии семейных отношений. Взрослых участников ждут лекции от экспертов, форумная работа, стратегические сессии. Для детей подготовлены увлекательные творческие мастерские и игры.
Основной площадкой проведения форума станет молодежный культурно-досуговый центр Хабаровска. Подать заявку на участие можно по ссылке до 28 ноября включительно.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.