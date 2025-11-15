В Улан-Удэ построят девять путепроводов

«Такого не было ни в одном мастер-плане дальневосточных городов, таких прецедентов не было, чтобы сразу девять путепроводов в ограниченный период до конца 2030 года было построено. Мы уже сейчас ведем проектирование, в следующем году начинаем строить путепровод в Стеклозаводе, это, по сути, альтернатива переезду на Элеваторе. В следующем году начинаем строить Читинский путепровод… Путепровод в Горьком тоже у нас в ближайших планах, в следующем году мы финансируем проектирование, а в 2027 году начинаем его строительство», — сказал Цыденов во время прямого эфира.