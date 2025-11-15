В центре села Арзгир на Ставрополье открыли благоустроенную парковую зону

Благоустройство парка завершили в селе Арзгир Ставропольского края по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Этот объект был выбран в ходе голосования в 2024 году, сообщили в краевом правительстве.
Работы по обустройству территории стартовали в апреле этого года. Там уложили брусчатку, произвели монтаж сцены для творческих выступлений, установили арт-объект «Семья», ставший символическим центром парка. Появились уютные лавки и качели, шахматные столы, новая система освещения, было проведено озеленение.
«Раньше на этом месте был пустырь, а сегодня уютное общественное пространство, которое создано с учетом пожеланий жителей. Предложение поддержали около пяти тысяч человек. Участие в нацпроекте и поддержка краевого центра дают возможность воплощать в жизнь самые разные идеи», — отметил глава Арзгирского округа Алексей Палагута.
Отметим, что в Ставропольском крае при поддержке нацпроекта в этом году будут благоустроены 35 пространств.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.