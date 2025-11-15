Путин отметил вклад российских новаторов в технологический суверенитет России

Путин 30 августа увеличил количество стипендий для молодых ученых и конструкторов за прорывные разработки в области вооружений. Согласно изменениям, количество стипендий для ученых, конструкторов, технологов и других инженерно-технических работников организаций, исполняющих государственный оборонный заказ, увеличится до 650 в год, а для специалистов и молодых работников (до 35 лет включительно) — до 1950 в год.