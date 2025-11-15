Путин отметил вклад российских новаторов в технологический суверенитет России

«Сегодня мы чествуем талантливых, целеустремленных, преданных избранному делу людей — настоящих новаторов, которые своими прорывными открытиями и разработками вносят значимый вклад в развитие отечественной научно-технической мысли», — заявил Путин.
Он отметил смелость идей российских изобретателей, их упорство и стремление трудиться на благо страны. Президент также поздравил победителей III Всероссийского конкурса «Изобретатель года» с заслуженной наградой и выразил уверенность, что достигнутые успехи станут стимулом к новым достижениям.
Путин 30 августа увеличил количество стипендий для молодых ученых и конструкторов за прорывные разработки в области вооружений. Согласно изменениям, количество стипендий для ученых, конструкторов, технологов и других инженерно-технических работников организаций, исполняющих государственный оборонный заказ, увеличится до 650 в год, а для специалистов и молодых работников (до 35 лет включительно) — до 1950 в год.
В мае «Известия» ознакомились с данными Роспатента, согласно которым лидерами по подаче заявок на изобретения в 2024 году являются Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Среди популярных направлений у разработчиков этих субъектов РФ — заявки по медицинским технологиям (2643 заявки), технологиям измерений (1559), специальным машинам (1496).