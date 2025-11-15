Школа искусств в подмосковном Видном получила музыкальные инструменты

В учреждение поступили концертный рояль «Михаил Глинка», два фортепиано, три аккордеона «Тулячок», баян «Тула» и комплекты банкеток. Для детской школы искусств, которая работает уже более 60 лет и где сегодня обучаются около двух тысяч воспитанников, это обновление стало важным шагом в развитии материальной базы. Ученики школы регулярно становятся лауреатами и получателями грантов конкурсов регионального и всероссийского уровня.