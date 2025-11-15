Школа искусств в подмосковном Видном получила музыкальные инструменты

Детская школа искусств города Видное в Ленинском городском округе Подмосковья приобрела партию новых музыкальных инструментов. Оборудование закупили по нацпроекту «Семья», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
В учреждение поступили концертный рояль «Михаил Глинка», два фортепиано, три аккордеона «Тулячок», баян «Тула» и комплекты банкеток. Для детской школы искусств, которая работает уже более 60 лет и где сегодня обучаются около двух тысяч воспитанников, это обновление стало важным шагом в развитии материальной базы. Ученики школы регулярно становятся лауреатами и получателями грантов конкурсов регионального и всероссийского уровня.
«Рояль и фортепиано обладают исключительным звучанием, отзывчивой клавиатурой и надежной конструкцией, что особенно важно для образовательного процесса. Это оборудование поможет раскрыть творческий потенциал наших учеников и вывести их исполнительское мастерство на новый уровень», — отметила директор учреждения Лариса Похвалиева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.