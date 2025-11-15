В Арзамасе прошел фестиваль дополненной реальности и цифрового искусства

Все объекты доступны для взаимодействия: с ними можно сфотографироваться, поделиться в соцсетях и открыть для себя Арзамас в новом, цифровом измерении. Впервые такие арт-объекты появились в Арзамасе на улице К. Маркса в прошлом году.