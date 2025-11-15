В Арзамасе прошел фестиваль дополненной реальности и цифрового искусства

Второй фестиваль дополненной реальности и цифрового искусства «ARЗАМАС», объединивший технологии, культуру и городскую среду, состоялся в Арзамасе Нижегородской области. Мероприятие провели в поддержку национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Участвовавшие в фестивале художники создали новые виртуальные достопримечательности на улице Гостиный ряд. Теперь там установлены информационные таблички с QR-кодами, отсканировав которые с помощью смартфона, можно увидеть ярких виртуальных персонажей и арт-объекты. Например, в формате дополненной реальности представлены автобус-трансформер, превращающийся в символ Арзамаса — гуся, арзамасский купец в историческом костюме, волшебное зеркало с историческими видами города и другие достопримечательности.
«Еще одна “цифровая” страница Арзамаса вписана в карту города благодаря искреннему интересу VR-художников и дизайнеров — участников нашего фестиваля “ARЗАМАС”. Интерактивный слой Гостиного ряда включает 18 объектов. Впечатление разное — где-то забавно, где-то познавательно, но интересно в любом случае. Благодарю организаторов, участников и всех причастных! Вековая история в современных форматах — это новый взгляд на Арзамас и продолжение общего внимания к городу», — отметил глава Арзамаса Александр Щелоков.
Все объекты доступны для взаимодействия: с ними можно сфотографироваться, поделиться в соцсетях и открыть для себя Арзамас в новом, цифровом измерении. Впервые такие арт-объекты появились в Арзамасе на улице К. Маркса в прошлом году.
Программа фестиваля включала лекторий с участием экспертов в области цифрового искусства, иммерсивных технологий (AR/VR) и территориального брендинга из разных уголков России. В рамках мероприятия спикеры поделились опытом по интеграции цифровых решений в культурную и туристическую инфраструктуру малых городов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.