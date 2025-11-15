Ричмонд
Владимир Путин назначил в Башкирии четырех федеральных судей

Путин назначил четырех федеральных судей в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении федеральных судей в Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда республики.

Председателем Гафурийского межрайонного суда на шестилетний срок полномочий назначен Ильфат Губайдуллин, судьей Верховного суда стала Алсу Адгамова, судьями Бирского межрайонного суда — Елена Саяхова и Диана Шакирова.

