Владимир Путин назначил в Башкирии четырех федеральных судей

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении федеральных судей в Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда республики.
Председателем Гафурийского межрайонного суда на шестилетний срок полномочий назначен Ильфат Губайдуллин, судьей Верховного суда стала Алсу Адгамова, судьями Бирского межрайонного суда — Елена Саяхова и Диана Шакирова.
