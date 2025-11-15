В Челябинске создали уникальный механизм по ликвидации подводных ЧП

Единственный в России на настоящий момент комплекс, предназначенный для устранения подводных аварий на нефтегазовых месторождениях, спроектировали и выпустили инженеры промышленной компании «Анеко» в Челябинске. Такая работа соответствует задачам нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии», сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области.
Разработку презентовали на ХIV Петербургском международном газовом форуме. Подводная запорно-устьевая сборка (ПЗУС) способна ликвидировать экологическое бедствие на глубине до полукилометра. В случае ЧП специальное судно доставляет механизм на нужное место. После установки на устье скважины он фиксируется и создает герметичное соединение. По команде с пульта управления с помощью шаровых кранов с реверсивным гидроприводом устройство перекрывает поток газа или нефти. На место выброса устанавливается задвижка, выдерживающая давление до семисот атмосфер.
«Выпущенная “Анеур” запорно-устьевая сборка — критически важный элемент инфраструктуры подводной добычи углеводородов, обеспечивающий безопасность, экологичность и экономическую эффективность операций на морских месторождениях. Этот проект способствует достижению технологического суверенитета страны и еще больше укрепляет позиции Челябинской области как региона с сильнейшим промышленным потенциалом», — отмечает министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Михаил Кнауб.
Отметим, что промышленная компания «Анеко» — производитель высокотехнологичного оборудования для бурения, сервиса и эксплуатации нефтегазовых скважин.
Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.