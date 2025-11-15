В Челябинске создали уникальный механизм по ликвидации подводных ЧП

Разработку презентовали на ХIV Петербургском международном газовом форуме. Подводная запорно-устьевая сборка (ПЗУС) способна ликвидировать экологическое бедствие на глубине до полукилометра. В случае ЧП специальное судно доставляет механизм на нужное место. После установки на устье скважины он фиксируется и создает герметичное соединение. По команде с пульта управления с помощью шаровых кранов с реверсивным гидроприводом устройство перекрывает поток газа или нефти. На место выброса устанавливается задвижка, выдерживающая давление до семисот атмосфер.