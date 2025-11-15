В городе Тында Амурской области отремонтировали четыре улицы

Четыре участка улиц общей протяженностью 1,2 км привели в нормативное состояние в городе Тында Амурской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Всего по трехлетнему контракту планируется отремонтировать девять улиц, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
В этом году новый облик получили улицы Аямовская, Школьная, Октябрьская и переулок Гаражный. На всех участках специалисты подрядной организации провели комплексный ремонт. Помимо асфальтобетонного покрытия, заменили старые бордюры и люки, обновили обрамление канализационных колодцев, установили новые остановочные павильоны и оборудовали пешеходные зоны.
Для реализации задач по ремонту улично-дорожной сети Тынды был построен современный завод по производству асфальтобетонной смеси, который в этом дорожном сезоне обеспечивал стабильные поставки материала.
«Асфальтный завод вблизи Тынды позволяет планировать ремонт на перспективу нескольких дорожных сезонов. В следующем году значительное обновление ждут улицы Лазурная, Зеленая, Депутатская, переулок Зеленый, а также двух участков улицы Школьная, общей протяженностью более 2,3 км. Подрядчик планирует отремонтировать эти улицы досрочно, и в 2026 году выполнить объемы двух сезонов», — поделился начальник отдела инвестиций министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Иван Курицын.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.