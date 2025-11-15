В городе Тында Амурской области отремонтировали четыре улицы

«Асфальтный завод вблизи Тынды позволяет планировать ремонт на перспективу нескольких дорожных сезонов. В следующем году значительное обновление ждут улицы Лазурная, Зеленая, Депутатская, переулок Зеленый, а также двух участков улицы Школьная, общей протяженностью более 2,3 км. Подрядчик планирует отремонтировать эти улицы досрочно, и в 2026 году выполнить объемы двух сезонов», — поделился начальник отдела инвестиций министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Иван Курицын.