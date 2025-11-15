В Удмуртии прошел конкурс «Зерна поэзии» для учащихся агротехклассов

Конкурс художественного слова «Зерна поэзии», объединивший учащихся агротехклассов, состоялся в Удмуртской Республике в целях реализации задач нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Участие в состязаниях приняли также школьники из Пермского края, сообщили в администрации Кезского района Удмуртии.
Ученики агротехнических классов представили свои видео на отборочном этапе. Лучшие из них получили возможность выступить в очном финале, который прошел в стенах Национальной библиотеки Удмуртской Республики в Ижевске. В число финалистов вошел и ученик агротехкласса Кезской средней школы № 1 Артем Белослудцев.
Параллельно с творческим конкурсом агрохолдинг «Комос Групп» организовал для школьников масштабную профориентационную игру «АгроТрек». Участников ждало увлекательное путешествие по восьми тематическим станциям, охватывающим ключевые направления АПК: от зоотехнии и ветеринарии до пищевой переработки, агроинженерии и энергетики. Ребята смогли примерить на себя различные профессиональные роли и решить практические задачи.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.