Памятные доски выдающимся разведчикам откроют в Москве, сообщил Мединский

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Мемориальные доски выдающимся советским разведчикам планируется открыть в Москве в декабре нынешнего года, сообщил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.
В столице намечено открыть памятник-бюст Алексею Ботяну и мемориальные доски Иосифу Григулевичу и Кириллу Орловскому, написал Мединский в своем Telegram-канале.
Программу по увековечиванию памяти о тех, кто внес значительный вклад в обеспечение защиты и безопасности Отечества, ранее инициировали Российское военно-историческое общество и Российское историческое общество. «Возвращаем память о достойных сынах России», — подчеркнул Мединский.
С 2021 года в рамках этой программы были открыты памятники и мемориальные доски таким асам разведки, как Дмитрий Быстролетов, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Павел Судоплатов, Герой Советского Союза Евгений Ким, Герой России Алексей Козлов, Виталий Нуйкин, руководителям отечественной внешней и военной разведки разных лет Александру Сахаровскому, Петру Федотову (он в годы Второй мировой войны руководил советской контрразведкой), Героям России Вячеславу Трубникову и Игорю Сергуну, а также другим.
Двадцатого декабря 1920 года приказом председателя Всероссийской чрезвычайной комиссии Феликса Дзержинского был создан Иностранный отдел ВЧК. Эта дата считается днем создания отечественных органов внешней разведки (с 1991 года — Служба внешней разведки Российской Федерации, СВР).
Алексей Николаевич Ботян (1917−2020) в годы Великой Отечественной войны внес большой вклад в ликвидацию гитлеровцев и спасение огромного числа мирных жителей. В 1943 году в составе разведывательно-диверсионного отряда «Олимп» был направлен в район украинского города Овруч Житомирской области. В сентябре 1943 года под непосредственным руководством Ботяна была проведена операция по взрыву Овручского гебитскомиссариата (областной администрации) в тот момент, когда там собрались представители инспекции и специалисты по борьбе с партизанами, прибывшие из Германии. Было уничтожено около 80 гитлеровских офицеров.
Ботян стал одним из прототипов главного героя книги Юлиана Семенова «Майор Вихрь» и одноименного фильма, посвященных спасению польского города Кракова от уничтожения гитлеровцами в январе 1945 года. Тогда группе Ботяна удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец в районе Кракова. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск. При этом был бы затоплен и разрушен Краков. Группа Ботяна сумела заминировать и 18 января 1945 года взорвать немецкий склад взрывчатки и боеприпасов, находившийся в располагавшемся рядом Ягеллонском замке. За эту операцию Алексей Ботян был награжден польским орденом «Виртути милитари». За мужество и героизм, проявленные в той операции, Ботяну в мае 2007 года было присвоено звание Героя России.
В послевоенное время Ботян работал нелегальным разведчиком за рубежом, а затем, вернувшись на родину, помогал создавать спецназ советской внешней разведки.
Иосиф Ромуальдович Григулевич (1913−1988) в 1930-х-1950-х годах работал разведчиком-нелегалом в Латинской Америке. Перед Григулевичем была поставлена задача организовать диверсионную работу по срыву снабжения гитлеровской Германии продовольствием, горючим, другим стратегическим сырьем из Латинской Америки, а также подбирать агентуру для засылки как в оккупированные немцами, так и в нейтральные страны. Группа Григулевича заложила более 150 мин на судах, направлявшихся в германские порты. Общая численность созданной группой агентурной сети достигла 200 человек. По итогам работы в годы войны разведчик был награжден орденом Красного Знамени.
После Второй мировой войны работал с нелегальных позиций в Мексике и Коста-Рике, причем от последней страны являлся Чрезвычайным посланником в Риме и при Папском престоле в Ватикане. Вернувшись в СССР, Григулевич занялся научной работой, был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР.
Кирилл Прокофьевич Орловский (1895−1968) в 1918—1925 годах командовал партизанскими отрядами в тылу оккупационных немецких войск на территории панской Польши. В 1936—1937 годах выполнял специальные задания по линии советской внешней разведки во время войны в Испании.
В период Великой Отечественной войны полковник Орловский командовал крупным партизанским отрядом особого назначения «Соколы» на территории Белоруссии. Отряд участвовал во многих сражениях с немецко-фашистскими захватчиками, провел в тылу у немцев ряд успешных диверсий по уничтожению военно-промышленных объектов и крупных воинских эшелонов противника. В одном из боев в августе 1943 года Орловский был тяжело ранен, ему оторвало руку и сильно контузило. Но он не прекратил руководить операцией, пока не вывел партизан в безопасное место. Был удостоен звания Героя Советского Союза.
В 1944 году Орловский вышел по болезни в отставку и был избран председателем колхоза «Рассвет» в своем родном селе Мышковичи Могилевской области Белоруссии. За короткое время колхоз превратился в передовое хозяйство республики и стал одним из лучших в стране. В 1958 году за выдающиеся трудовые достижения Орловскому было присвоено звание Героя Социалистического Труда.