Памятные доски выдающимся разведчикам откроют в Москве, сообщил Мединский

Ботян стал одним из прототипов главного героя книги Юлиана Семенова «Майор Вихрь» и одноименного фильма, посвященных спасению польского города Кракова от уничтожения гитлеровцами в январе 1945 года. Тогда группе Ботяна удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец в районе Кракова. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск. При этом был бы затоплен и разрушен Краков. Группа Ботяна сумела заминировать и 18 января 1945 года взорвать немецкий склад взрывчатки и боеприпасов, находившийся в располагавшемся рядом Ягеллонском замке. За эту операцию Алексей Ботян был награжден польским орденом «Виртути милитари». За мужество и героизм, проявленные в той операции, Ботяну в мае 2007 года было присвоено звание Героя России.