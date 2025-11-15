Ричмонд
Бесследно исчезла в начале недели: волонтеры разыскивают пропавшую жительницу Сибая

В Башкирии пять дней разыскивают 42-летнюю женщину.

Источник: Комсомольская правда

Пропавшую 42-летнюю жительницу Башкирии Сакину Байчугурову (Саиткулову) разыскивают уже пять дней. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, 10 ноября женщина ушла из дома в Сибае, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 165 сантиметров, у нее худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза. Была одета в темно-синюю куртку и джинсы.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

