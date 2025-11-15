Ричмонд
Крымские пиротехники уничтожили три боеприпаса времен Великой Отечественной войны

Их нашли в Керчи и Джанкое.

Источник: Комсомольская правда

В Керчи и Джанкое пиротехники уничтожили три взрывоопасных предмета, сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.

Сотрудники ведомства нашли два артиллерийских снаряда и минометную мину времен Великой Отечественной войны. Чтобы обезвредить объекты, пришлось привлечь 15 пиротехников МЧС, четыре единицы техники и два плавсредства.

— Крайне важно строго соблюдать правила действий при обнаружении предметов, напоминающих взрывоопасные: быстро и осторожно отдалиться от предмета на безопасное расстояние; предупредить окружающих об опасной находке; немедленно сообщить об опасной находке в полицию (по телефону «102») и в МЧС России (по телефонам «101» или «112»), — предупредили в МЧС.

Ранее в Красноперекопском районе сотрудники спасательного ведомства нашли и обезвредили два боеприпаса времен войны. Их на стройплощадке нашел житель села Ишунь.