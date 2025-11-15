Крымские пиротехники уничтожили три боеприпаса времен Великой Отечественной войны

— Крайне важно строго соблюдать правила действий при обнаружении предметов, напоминающих взрывоопасные: быстро и осторожно отдалиться от предмета на безопасное расстояние; предупредить окружающих об опасной находке; немедленно сообщить об опасной находке в полицию (по телефону «102») и в МЧС России (по телефонам «101» или «112»), — предупредили в МЧС.