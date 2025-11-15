Комитет Госдумы смягчил налогообложение для букмекеров

Первоначальная редакция водила для букмекерских контор налог на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок и налог на прибыль в размере 25%. Сейчас букмекеры платят специальный налог на игорный бизнес. При этом принятые от игроков ставки не облагаются налогом, а с выигрыша уплачивается НДФЛ по прогрессивным ставкам, которые зависят от суммы полученного игроком дохода. Бюджетный комитет поддержал поправку правительства, которая уточняет редакцию законопроекта в части налогообложения игорного бизнеса.