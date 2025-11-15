Мурашко рассказал о борьбе с диабетом в России

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Свыше 6 миллионов взрослых пациентов и более 65 тысяч детей борются с сахарным диабетом в России, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«В Российской Федерации более 6 миллионов взрослых пациентов и более 65 тысяч детей борются с сахарным диабетом», — сказал министр на конференции, посвященной 35-летию деятельности Российской диабетической ассоциации и приуроченной ко Дню борьбы с сахарным диабетом.
Он добавил, что за последние три года эндокринологическая служба претерпела значительную модернизацию. В рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» организована работа более 90 региональных и 155 межрайонных эндокринологических центров.
«Закуплено оборудование для своевременной диагностики сахарного диабета для почти 1200 больниц, оказывающих медицинскую помощь сельскому населению. На 50% увеличилось число граждан, обучающихся в школах для пациентов с сахарным диабетом. Количество взрослых и детских врачей эндокринологов выросло более чем на 10% и 14% соответственно», — отметил Мурашко.
В 2025 году СНМГ во всех регионах страны получили более 61 тысяч детей в возрасте от 2 от 17 лет с сахарным диабетом 1 типа, а также более 53 тысяч беременных женщин, добавил он.