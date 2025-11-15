Разработана кровать для рожениц с бесконтактным мониторингом

Компания «Папийон» существует на рынке пять лет и ранее разработала линейку многофункциональных медицинских кроватей. В 2024 году были завершены тестовые испытания в медучреждениях России. В этом году компания представила систему бесконтактного мониторинга тяжелобольных пациентов, регистрация которой запланирована на 2026 год.