К новому правительству доверия нет: Половина граждан Молдовы не ожидает улучшений в своей жизни — всё будет только хуже

Опрос: Почти половина жителей Молдовы не ожидает улучшений в своей жизни в ближайший год.
По данным Ates Research Group, 45% молдаван не верят, что с новым правительством ситуация может улучшиться. Ещё 8,5% считают, что их финансовое положение даже ухудшится.
При этом только 37% надеются на повышение доходов и улучшение уровня жизни. Основные ожидания граждан — рост зарплат и пенсий, развитие экономики, поддержка сельского хозяйства, борьба с коррупцией и продвижение евроинтеграции.
«Большинство требований связано с улучшением жизни людей, они хотят хорошо жить дома, с достойными зарплатами и пенсиями», — заявила на пресс-конференции глава компании Вероника Атеc.
Опрос проводился с 31 октября по 10 ноября среди 1 003 респондентов из 337 населённых пунктов.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
«Иллюзионисты» из ПАС ни в грош не ставят своего избирателя: Депутаты, выступив на выборах, начали исчезать из парламента Молдовы — в чем фокус.
Пятеро депутатов правящей партии отказываются от кресел народных избранников и возвращаются восвояси (далее…).
Сборная Молдовы по футболу едва не сотворила сенсацию, не удержав ничью против четырехкратных чемпионов мира: Италия победила со счетом 2:0.
Наша национальная команда достойно играла против одной из лучших сборных мира [видео] (далее…).
Новый авиарейс из Кишинева: Жители Молдовы смогут летать в Братиславу без пересадки всего за 19 евро в одну сторону.
Рейсы будут выполняться три раза в неделю (далее…).