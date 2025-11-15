В Подмосковье свыше 1,5 тыс. учителей математики повысят квалификацию

Кроме того, повышение квалификации проходит и по методике преподавания математики в начальной школе. В этом учебном году его пройдут более 400 учителей. На курсе педагоги освоят теоретические основы и практические методики, необходимые для эффективного внедрения современных образовательных подходов для ребят младшего возраста. В программе — методы преподавания математики с помощью учебных игр и интерактивных заданий, современные технологии оценивания знаний детей, а также проектирование эффективных планов уроков с акцентом на индивидуальные достижения школьников.