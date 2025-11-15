В Подмосковье свыше 1,5 тыс. учителей математики повысят квалификацию

Более 1,5 тыс. учителей в Подмосковье, которые преподают математику в профильных математических классах, пройдут повышение квалификации до конца учебного года. Это соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе министерства образования региона.
Программа обучения педагогов выстроена с акцентом на олимпиадную подготовку. На интенсивах учителя математики проводят анализ олимпиадных математических задач и изучают методику их решения. Курс углубленной подготовки занимает 64 часа.
Также еженедельно для преподавателей проходят вебинары от регионального математического центра «Вектор», который открылся в Подмосковье на базе Технолицея им. В. И. Долгих. Занятия проводят методисты, авторы олимпиадных задач, практикующие учителя математических кружков. Каждую неделю учителя разбирают новую тему олимпиадных кружков и обсуждают их методические особенности. Также на базе Технолицея организовывают очные семинары для учителей математики.
Кроме того, повышение квалификации проходит и по методике преподавания математики в начальной школе. В этом учебном году его пройдут более 400 учителей. На курсе педагоги освоят теоретические основы и практические методики, необходимые для эффективного внедрения современных образовательных подходов для ребят младшего возраста. В программе — методы преподавания математики с помощью учебных игр и интерактивных заданий, современные технологии оценивания знаний детей, а также проектирование эффективных планов уроков с акцентом на индивидуальные достижения школьников.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.