Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ачинске Красноярского края благоустроили набережную реки Чулым

Там установили спортивные тренажеры и детское игровое оборудование.

Обустроенная городская набережная появилась в Ачинске в Красноярском крае. Ее улучшили в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве строительства.

Водно-ландшафтный парк расположился на берегу реки Чулым. Для комфортного пребывания жителей созданы тропы с площадками, обустроенными скамьями, спортивными тренажерами, детским игровым оборудованием. С видовой террасы открывается живописная панорама русла реки.

На территории установили площадку для выгула собак. Также предусмотрено место для парковки автомобилей.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.