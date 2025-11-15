В Ачинске Красноярского края благоустроили набережную реки Чулым

Обустроенная городская набережная появилась в Ачинске в Красноярском крае. Ее улучшили в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве строительства.
Водно-ландшафтный парк расположился на берегу реки Чулым. Для комфортного пребывания жителей созданы тропы с площадками, обустроенными скамьями, спортивными тренажерами, детским игровым оборудованием. С видовой террасы открывается живописная панорама русла реки.
На территории установили площадку для выгула собак. Также предусмотрено место для парковки автомобилей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.