На ярмарках в Рязани свою продукцию представили более 170 производителей

Еженедельные ярмарки продовольствия от местных производителей прошли 8 ноября на пяти площадках Рязани для достижения целей и задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На них на 270 местах торговали 172 рязанских производителя, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
В их числе также были 14 фермеров и 100 граждан, ведущих личные подсобные хозяйства. Мясо, полуфабрикаты и колбасные изделия привезли 33 участника, продано 6,1 тонны продукции. Молока и молочных продуктов от 29 производителей реализовано 4,2 тонны. Хлеб и хлебобулочные изделия представили 10 производителей. Медом торговали 17 фермерских и личных подсобных хозяйств, реализовано 150 кг меда и продуктов пчеловодства. Живую рыбу привезли 3 хозяйства, продано 1,5 тонны рыбы. Плодоовощную продукцию представили 60 участников, продано 2,7 тонны картофеля, 1,8 тонны овощей, 2,7 тонны яблок и груш.
«Вот уже 17 лет ярмарки одинаково популярны как у покупателей, для которых это отличная возможность приобрести свежие и качественные продукты питания по доступной цене, так и у сельхозтоваропроизводителей. Число предприятий, фермеров, индивидуальных предпринимателей и владельцев личных подворий, которые предлагают свою продукцию на ярмарках выходного дня, ежегодно увеличивается», — сказала начальник отдела проектной и выставочной деятельности в сфере АПК управления по реализации проектов технологического обеспечения продовольственной безопасности Ольга Филатова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.