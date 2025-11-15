На ярмарках в Рязани свою продукцию представили более 170 производителей

«Вот уже 17 лет ярмарки одинаково популярны как у покупателей, для которых это отличная возможность приобрести свежие и качественные продукты питания по доступной цене, так и у сельхозтоваропроизводителей. Число предприятий, фермеров, индивидуальных предпринимателей и владельцев личных подворий, которые предлагают свою продукцию на ярмарках выходного дня, ежегодно увеличивается», — сказала начальник отдела проектной и выставочной деятельности в сфере АПК управления по реализации проектов технологического обеспечения продовольственной безопасности Ольга Филатова.