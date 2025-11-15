«Хотел заслужить признание родных и близких»: в Башкирии похоронили 29-летнего контрактника

— По словам близких, Денис Рустемович был добрым и скромным человеком. Заботился о своих братьях и сестре. На работе пользовался уважением у коллег. Был патриотом, хотел защищать свою страну и заслужить признание родных и близких, став для них примером мужества. Приносим искренние, глубокие соболезнования всем родным и близким Дениса Рустемовича. Разделяем боль и горечь утраты, — заявили в администрации Белорецкого района.