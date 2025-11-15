Ричмонд
«Хотел заслужить признание родных и близких»: в Башкирии похоронили 29-летнего контрактника

В Башкирии похоронили погибшего на СВО 29-летнего контрактника.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Белорецке прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Денисом Байзигитовым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.

Денис Рустемович родился в 1996 году в Белорецке, учился в средней школе № 10. «Срочку» проходил в авиации. После армии работал волочильщиком в 11-ом цехе Белорецкого металлургического комбината.

Несмотря на бронь от предприятия, в минувшем апреле подписал контракт с Министерством обороны России и отправился в зону СВО. Там молодой человек служил наводчиком-оператором в мотострелковом батальоне. Дениса Байзигитова погиб в мае во время боевого задания.

— По словам близких, Денис Рустемович был добрым и скромным человеком. Заботился о своих братьях и сестре. На работе пользовался уважением у коллег. Был патриотом, хотел защищать свою страну и заслужить признание родных и близких, став для них примером мужества. Приносим искренние, глубокие соболезнования всем родным и близким Дениса Рустемовича. Разделяем боль и горечь утраты, — заявили в администрации Белорецкого района.

