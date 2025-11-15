В больнице Когалыма диспансеризацию прошли 15 тыс. человек

«Диспансеризация — это не просто формальность, а серьезный инструмент сохранения жизни. Благодаря ей мы уже выявили 14 случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях, 117 — болезней сердечно-сосудистой системы, 18 — сахарного диабета и 48 — заболеваний желудочно-кишечного тракта. Каждое из этих выявлений — это шанс на своевременное лечение и полноценную жизнь», — отметила старшая медицинская сестра взрослой поликлиники Когалымской горбольницы Наталья Верхоглядова.