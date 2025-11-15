В больнице Когалыма диспансеризацию прошли 15 тыс. человек

Диспансеризацию и профилактические осмотры провели для 14 928 и 4171 человек соответственно в Когалымской городской больнице за 10 месяцев этого года. Профилактическая работа, регулярные осмотры и раннее выявление хронических заболеваний — ключевые направления национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
По итогам 1979 пациентов были направлены на второй этап обследований. Особое внимание в этом году уделяется репродуктивному здоровью: за 10 месяцев обследовано 2304 мужчин и 4315 женщин репродуктивного возраста.
«Диспансеризация — это не просто формальность, а серьезный инструмент сохранения жизни. Благодаря ей мы уже выявили 14 случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях, 117 — болезней сердечно-сосудистой системы, 18 — сахарного диабета и 48 — заболеваний желудочно-кишечного тракта. Каждое из этих выявлений — это шанс на своевременное лечение и полноценную жизнь», — отметила старшая медицинская сестра взрослой поликлиники Когалымской горбольницы Наталья Верхоглядова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.