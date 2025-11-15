В перинатальном центре в Балашихе открыли школу осознанного отцовства

Школу осознанного отцовства открыли в соответствии с задачами национального проекта «Семья» в Московском областном перинатальном центре в Балашихе. Об этом сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
В центре уже проводили занятия, которые позволяли будущим родителям подготовиться к появлению новорожденного. Теперь отдельный блок посвятят роли отца. Будущие папы уже посетили первую встречу, посвященную роли мужчины в период беременности женщины, родов и первых месяцев жизни ребенка. Спикерами выступили заместитель главного врача учреждения, акушер-гинеколог Динар Габдрахманов и анестезиолог-реаниматолог Семен Лаврентьев. Все желающие смогли задать вопросы, а также поделиться своим опытом.
«На занятиях, которые ведут наши ведущие специалисты, мужчинам рассказывают о правилах ухода за малышом, технике безопасности, помощи и поддержке супруги в родах и других важных вопросах, которые волнуют будущих пап», — пояснила заместитель главного врача Московского областного перинатального центра Людмила Седая.
Встречи с будущими отцами будут проводить в перинатальном центре раз в месяц. График занятий будет доступен на официальном сайте учреждения.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.