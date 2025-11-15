В Гатчинском округе Ленобласти появилось новое современное пространство

Новое благоустроенное пространство появилось в деревне Белогорке в Гатчинском муниципальном округе в Ленобласти по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
На площади 3750 кв. м рабочие создали место для проведения праздников и концертов, сделали торговое пространство, установили качели и лавочки, обустроили парковку. Также они высадили кустарники и деревья, смонтировали современное энергоэффективное освещение. Особый акцент сделали на доступность для маломобильных жителей.
Во время голосования в 2024 году этот проект благоустройства территории поддержали 483 местных жителя. Всего в Ленинградской области в 2025 году по нацпроекту модернизируют почти 100 общественных пространств.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.